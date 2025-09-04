À¼Í¥¡¦ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê10·î6Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Öreveal¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢É½»æ3¼ï¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè3ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ØÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¼Ì¿¿½¸ reveal¡Ù ¡ØÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¼Ì¿¿½¸ reveal¡Ù Á°ºî¡ØÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ1st¼Ì¿¿½¸ Ì¤³ÎÇ§¡Ù¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤ÈÅìÍÎ¤ÎÊ¸²½¤¬º®ºß¤¹¤ë¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê³¹¡¦¥Þ¥«¥ª¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¡¢Âç¿Í¤Î½÷À­¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿Èà½÷¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ë¡£ ¡ÈÁÇ¡É¤ÎÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Á°