「とんねるず」木梨憲武と妻で女優の安田成美の夫婦ショットが公開された。男性デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のブラザー・コーンが４日までにインスタグラムを更新。「いよいよ今夜６時『２０２５０９／０３ＫＩＮＡＳＨＩＣＬＡＳＳＩＣ@東京オペラシティコンサートホール』（指揮：三ツ橋敬子／東京フィルハーモニー交響楽団）のゲストとして俺と憲武と２人でＷｏｎ’ｔＢｅＬｏｎｇを東京フィルハーモニ