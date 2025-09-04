◆米大リーグアストロズ８―７ヤンキース（３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ヤンキースのアーロン・ブーン監督が３日（日本時間４日）の敵地のアストロズ戦で今季６度目、通算４５度目の退場処分となった。８回、ウォルシュ球審の判定に怒って退場処分となったウィリアムズ投手に続き、監督も抗議した。４―４の同点で迎えたアストロズの攻撃、ヤンキースの４番手ウィリアムズは２死満塁からトランメルに押