タレントの藤本美貴が４日、自身のインスタグラムを更新。夫の庄司智春との仲むつまじい写真を公開した。 【写真】２人の笑顔が素敵！本当にラブラブですね～ 「最近嬉しかった事がありました♡」と投稿。「旦那さんと街ブラ中にアイス最中のお許しが出ました♡笑」とつづった。 続けて「しかも1人一個♡笑！！！！」と記し、アイス最中をそれぞれ手に持ち、夫婦で並んで笑顔の２ショットを掲載。「