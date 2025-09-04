3バックも4バックも「自分の強さだと思う」日本代表DF関根大輝が9月3日、米遠征を行なっているアメリカ・バークレーで国際親善試合メキシコ戦（現時間6日／オークランド）に向けて意気込んだ。練習3日目は冒頭15分を公開。今回は最終ラインで負傷者が続出しており、関根の活躍は期待が懸かる。関根はスタッド・ランスでは右サイドバックに入っているものの、森保ジャパンでは「3バックの右で出るイメージの方がやっぱり大きい