関東、関西の立ち食いそばの違いがSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】違いがはっきり！こちらが関西風 「←関東の立ち食いそば関西の立ち食いそば→」 と2種類のそばを紹介したのは関東出身で現在は大阪在住のせいげつさん（@seigetu_burari）。 つゆが真っ黒で天ぷらも丼を覆わんばかりにボリューミーな関東のそばと、つゆが澄んでいて丸っこい申し訳程度の天ぷらが乗った関西のそば。一杯のそばに東