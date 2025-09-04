近畿では、台風15号の最接近は明日5日の見込みですが、接近前の今日4日から大雨となる恐れがあります。雨のピークは今夜から明日5日の昼過ぎにかけてで、南部を中心に総雨量が200ミリを超える所があるでしょう。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意が必要です。台風15号は明日5日の昼前〜昼過ぎに近畿に最も接近台風15号は、今日4日は九州の太平洋側を北上し、明日5日は進路を東よりに変えて、昼前から昼過ぎに近畿に最も