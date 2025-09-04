笠岡警察署 ショッピングモールの女性用トイレに侵入したとして、岡山県笠岡市の会社員の男（33）が4日、建造物侵入の疑いで逮捕されました。 警察によります、男は2024年10月28日午後8時45分ごろ、笠岡市のショッピングモールの女性用トイレに侵入した疑いが持たれています。 テナントの女性従業員が「のぞき被害に遭った」と警備員に連絡しました。警備員からの110通報を受けて、警察が店内の防犯カメラの