北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は4日、前日中国で行われた抗日戦争と反ファシスト戦争勝利80周年記念軍事パレードに金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が出席したニュースで6面のうち1〜3面を埋めた。1面は金委員長が天安門の楼上で中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領と並んで立つ写真を紙面右側に掲載した。朝中ロ3カ国の首脳が1カ所に集まったのは66年ぶりのことで、金委員長はこの日、過去の血盟中国、新たな