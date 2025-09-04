9月東京で開催される陸上世界選手権の日本代表に選出された飯塚翔太選手が3日会見を開き、意気込みを語りました。陸上200メートルの飯塚翔太選手は、御前崎市出身の34歳で世界選手権の出場は、5大会連続6回目となります。飯塚選手は、3日の会見で、世界選手権へ意気込みを語りました。（飯塚選手）「自国開催で初めて見に来る人もいる。陸上の楽しさをしってもらいたい。個人的には無観客で足音が聞こえた200mだった。今回は