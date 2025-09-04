【ウミゴム（アザラシ・ペンギン）】 9月中旬 発売予定 価格：各330円 サンスター文具は、消しゴム「ウミゴム（アザラシ・ペンギン）」を9月中旬に発売する。価格は各330円。 本製品は、同社が展開する「育てる消しゴム」シリーズの第4弾として、海の動物をモチーフにした2種類を商品化。削るほどに愛らしい姿が現われる「アザラシ」（ロングタイプ・1個入り