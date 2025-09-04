羽田空港で記者団の取材に応じる赤沢経済再生相＝4日午前赤沢亮正経済再生担当相は4日、米国が約束した相互関税の負担軽減と自動車関税の引き下げを早期に実行するよう改めて要求するため、羽田空港から米ワシントンへ出発した。石破政権幹部は3日夜、トランプ大統領が赤沢氏の訪米に合わせ、いずれの対日関税措置に関する大統領令にも署名するとの見通しを示した。日米は、5500億ドル（約80兆円）の対米投資の枠組みを確認す