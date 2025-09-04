【MLB】パイレーツ 3−0 ドジャース（9月3日・日本時間4日／ピッツバーグ）【映像】大谷、スキを見逃さない“二塁タッチアップ”ドジャースの大谷翔平投手が、体調不良で先発登板を回避したとは思えない全力疾走でファンを驚かせた。先発登板を直前に取りやめながら「1番・DH」で出場した大谷は、第3打席で2ベースヒットを放つと、第4打席ではボテボテの当たりを全力で駆け抜け、内野安打に