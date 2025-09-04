４日午前１０時頃、板谷（山形県米沢市）―庭坂（福島市）間を走行していた山形新幹線「つばさ１３２号」がクマ１頭と衝突した。乗客約２２０人にけがはなく、クマはその場から逃げたという。ＪＲ東日本山形支店によると、運転士がクマを見つけてブレーキをかけたが、間に合わなかった。新幹線は庭坂駅まで速度を落として運転し、安全確認を行った後、午前１０時４５分頃に運転を再開した。