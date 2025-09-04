とちぎテレビ 今年２月、小山市に住む４０代の会社員の男性が、ＳＮＳで知り合った相手から投資の話を持ちかけられ、「暗号資産の短期取引ができる」「リスクを心配する必要はない」などと言われ信じた男性は今年５月までの間にあわせて２０８０万円相当の暗号資産をだましとられました。 「出金には費用が必要」と言われた男性が不審に思い、被害が発覚しました。 警察で詐欺事件として捜査しています。