とちぎテレビ 栃木県警組織犯罪対策一課と栃木警察署の合同捜査班は３日、覚醒剤取締法違反と麻薬取締法違反の疑いでいずれも小山市城東の自称、会社経営の加藤大将容疑者（４１）と、無職の大山尊博容疑者（５９）を再逮捕しました。 警察によりますと２人は共謀して営利の目的で、今年７月、覚せい剤を含む錠剤およそ４．６７グラムと、大麻およそ２２９．５１９グラムを所持した疑いがもたれています。 ２人は別の詐欺