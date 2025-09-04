Dynatraceは9月3日、オブザーバビリティの第3世代プラットフォームを発表した。同プラットフォームは分析、AI、自動化により、自律型インテリジェンス(人手を介さず、ビジネス目標に関連するIT運用上の課題を自動的にかつ正確に診断し解決する自己進化型知能)への進展を促進するという。すでに、数千社のエンタープライズ顧客が第3世代プラットフォームを活用している。○新機能の概要新機能はオブザーバビリティ、セキュリティ、