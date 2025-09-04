犬はどのようなことにイライラするの？ 人間もイライラすることがあるように、犬もイライラすることはもちろんあります。具体的には、以下のような状況に苛立ちや不満を感じることが多いようです。 お世話などで嫌なことをされた かまってアピールを何度も無視された 好きなことを中断させられた 不快な環境に置かれている 一緒に暮らしていると、上記のような状況で愛犬が苛立っているように感じることはあ