【子ジカ】 9月10日～ 順次発売 価格：1回300円 子ジカ ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「子ジカ」を9月10日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、子ジカをモチーフとしたカプセルトイ。それぞれ花やどんぐりがアクセントとして添えられている。 「子ジカとお花」「子ジカとどんぐり」「子ジカと切り株（お花）」「子