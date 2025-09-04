水島臨海鉄道は9月3日、水島地域と倉敷市の中心部を結ぶ鉄道の運行情報をリアルタイムに確認できる両備システムズのロケーション管理システム「Bus-Vision(バスビジョン)」を、利便性(日本語・英語)と緊急時を含めた安全性の向上を目的に導入したと発表した。左からアプリケーション利用イメージ、管理画面による運行状況確認の様子水島臨海鉄道が抱える課題水島臨海鉄道は、美観地区で知られる倉敷市中心街と水島臨海工業地帯を結