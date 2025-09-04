岡田紗佳、東城りおが「女流麻雀 〜GEKOKUJYO〜４」(エンタメ〜テレ)に出演する。同番組は、女流雀士の若手プロと中堅プロのがしのぎを削る人気シリーズの第4弾で、女流ニュージェネレーションから4人、実績ある中堅プロから4人の、総勢8人が対決して優勝者を決めるというもの。優勝者は、エンタメ〜テレの麻雀番組の各シリーズの優勝者によって行われる「麻雀ファイナル」に出場することができる。シーズン1と3は岡田、シーズン2