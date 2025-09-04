カンタス航空は、ブリスベン〜コロール線直行便の運航期間を1年延長した。2024年12月に運航を開始し、週1往復を運航している。旺盛な需要とオーストラリアからの観光客数の大幅な増加を受けて、運航を継続する。「パラオ・パラダイス・エクスプレス」としてオーストラリア政府との契約の一環として運航する。引き続き、ブリスベン発土曜、コロール発日曜の週1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間はブ