左から：「Cook Do」＜酢豚用＞、同＜八宝菜用＞味の素は、1978年に誕生し今年で47周年を迎えるロングセラーブランドである中華合わせ調味料「Cook Do」において、おいしさはそのままに時代の変化にあわせた作り方表記の刷新を初めて実施する。対象品種は、発売当初から人気の＜酢豚用＞＜八宝菜用＞の2品種で、消費者の声を反映した簡便調理を実現した。同製品は、9月以降出荷分から順次パッケージ裏面に記載の作り方を変更する。