日本代表は９月３日、現地６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向けて、オークランド近郊で３日目の練習を実施。冒頭の約15分間が公開された。初日は最初から、２日目は途中から別メニューだったブライトンの三笘薫が、トレーニングの後に取材に対応。コンディションについては「大丈夫です」と話した。右膝の下にはテーピングが巻かれていたが、「もともとです、大丈夫です」と問題ないことを強調。非公開となった後も、