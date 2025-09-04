【モブゾンビ】 9月10日～ 順次発売 価格：1回300円 モブゾンビ ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「モブゾンビ」を9月10日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、映画などに出てくる“モブ”のゾンビを1/35サイズで再現したカプセルトイ。フラフラと立っているものや四つん這いになったものなど、色々なポーズが用意されている