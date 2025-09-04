2026年ワールドカップの予選を世界最速で突破した日本代表。本大会に向けた強化試合がいよいよスタートする。この9月シリーズでは、W杯開催国であるメキシコ、アメリカと対戦。森保一監督は怪我人を除くベストメンバーを招集した。「史上最強」とも評される日本代表だが、現在は負傷離脱が相次いでいる状況…。逆を言えば、代表歴の浅い選手たちにとってはチャンスと言える。守田英正と田中碧が不在のボランチでは佐野海舟と藤田譲