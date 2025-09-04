総務省の情報通信審議会は1日、データ通信サービスで障害が発生した際、国への速やかな報告と30日以内の詳細報告の義務が生じる「重大事故」の基準を引き上げる答申案をとりまとめた。本稿では、資料を基に内容を紹介する。 現在、「1時間以上かつ100万人以上」に影響を与える事故が発生した際に事業者から国に対して報告が必要とされる基準を「1時間以上かつ10万人以上」に引き上げる。音声通信サービ