かっぱ寿司は9月4日、「かっぱの秋定番」メニューと、店内飲食限定「おでん」全6種の販売を、全店で開始した。記事中の価格はいずれも税込。〈「かっぱの秋定番」メニュー概要〉「かっぱの秋定番」メニューは、脂がのった旬のネタを柚子胡椒で仕立てた寿司や、きのこや合鴨など秋の食材を使ったサイドメニューなど、秋の味覚が楽しめる。毎年人気の「まいたけ」シリーズからは、2025年の新作として「まいたけと牛肉の国産米粉入り