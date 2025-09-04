テレ東では、木ドラ24「サムギョプサルですが」(毎週木曜深夜24時30分〜)を9月11日(木)より全4話で放送します。【動画】＜予告＞9月11日(木)24時36分 ~ 放送予定「サムギョプサルですが」主演を務めるのは、清純派7人組ボーイズグループTHE SUPER FRUITのメンバー、小田惟真、堀内結流、田倉暉久、阿部隼大、星野晴海、松本勇輝、鈴木志音。9月2日（火）に本作の主題歌「まにまに」でメジャーデビューを果たしました。このドラマは