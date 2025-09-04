ウクライナのジャーナリストとともに、思いをつなぐ平和学習会が長崎市で開かれました。 被爆者とともに講演し、戦争のない世界に向けメッセージを伝えました。 （ザポリージャ新聞編集長 スヴィトラーナ・カルペンコさん） 「ロシア侵攻の影響で、発行が止まっていた新聞がグリーンコープの支援金で再開できた」 平和学習会はグリーンコープ生協が主催し、ウクライナからジ