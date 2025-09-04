夏の甲子園でベスト4に勝ち進んだ県立岐阜商業の選手や監督らが、岐阜県知事を表敬訪問しました。 【写真を見る】夏の甲子園ベスト4の県岐商 選手らが県庁訪れる 江崎禎英知事「皆さんのおかげで岐阜県を知らない人がいなくなりました」 きょう岐阜県庁を訪れたのは、夏の甲子園に出場した県立岐阜商業野球部の選手と監督ら6人です。 （県岐商 河粼広貴主将）「たくさんの支援や声援のおかげでベスト4に勝ち上がることが