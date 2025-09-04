来年2月15日に予定されているNBAオールスターゲーム（ロサンゼルス、インテュイット・ドーム）が、米国の2チームと世界選抜1チームによる総当たり戦形式に変更される見込みと、米スポーツ専門局ESPNなどが3日（日本時間4日）に報じた。関係者によると、同日に開かれたリーグの競技委員会で試合フォーマットが提示され、チーム幹部や選手側から好意的な反応があったという。情報筋は、試合は1クオーター12分間になると明かした