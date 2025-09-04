将棋の藤井聡太七冠（23）が3連覇を目指す王座戦が、シンガポールで開幕しました。 【写真を見る】将棋の藤井聡太七冠(23) が3連覇目指す“王座戦五番勝負” シンガポールで開幕 伊藤匠叡王(22)と同学年対決 第1局は今夜決着見込み 藤井七冠が同学年の伊藤匠叡王（22）の挑戦を受ける王座戦五番勝負。シンガポール建国60周年を記念した文化交流事業の一環で催された開幕戦は、シンガポールのセント}