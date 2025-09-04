五島市ではイセエビ漁が解禁され、港が活気づいています。 資源保護のため産卵期の5月20日から3か月間禁漁となっていたイセエビ。 漁が解禁となり、崎山漁協の刺し網部会は前日に仕掛けた網を引き揚げ、 「手かぎ」と呼ばれる道具で手足やツノを折らないよう慎重に網を外しました。 この日の収量は50匹あわせて40キロで1匹1キロを超えるものもとれたそうです。 水揚げされたイセエビは県漁連へ出荷し、1キロ当たり5000円前後