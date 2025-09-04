北海道・函館中央警察署は2025年9月4日、自称・函館市に住む無職の男（48）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は2025年9月4日午前0時15分ごろ、函館市梁川町の駐車場で、駐車中の車の前部ナンバープレート付近を蹴ってへこませ、壊した疑いが持たれています。付近の住人から「男が車を蹴とばしている」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男は当時酒に酔った状態だったということです。