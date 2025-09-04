【WRC 世界ラリー選手権】第10戦 ラリー・パラグアイ（デイ3／日本時間9月1日）【映像】土壁ヒット→猛スピードで駆け抜ける衝撃の瞬間WRC（世界ラリー選手権）の第10戦がパラグアイで開催された。初開催の同地で、多くのドライバーが路面コンディションに苦戦させられたものの、最終パワーステージでトヨタの“神童”ロバンペラが実力の片鱗を見せつけた。カッレ・ロバンペラは19歳でトヨタのワークスチーム入りを果たすと、