アイドルグループ「ＮＥＷＳ」の増田貴久（３９）が、３日深夜放送のＭＢＳラジオ「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」に出演。?朝のルーティーン?を明かした。増田は、朝の目覚めについて「僕はたぶん寝起きはいい方だと思うんだけど、やっぱりスイッチが入らないから、家出る時間の２時間前ぐらいには起きたいんだよね」という。ただ、起きてから「水だけ飲んでる時間３０分みたいな。テレビ見て、とか。ぼーっと座って