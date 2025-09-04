大分県中津市の集合住宅で起きた火事で、全身にやけどを負った64歳の女性が2日、死亡しました。 【写真を見る】「服が燃えている人がいる」64歳女性が全身やけどで死亡集合住宅の一室燃える火事大分・中津市 この火事は1日午後6時前、中津市是則の集合住宅の一室で発生し、部屋の柱や布団の一部が焼失したものです。 この部屋に住む64歳の女性が全身にやけどを負い、病院に搬送されましたが、2日に死亡が確認されました。