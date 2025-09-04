TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」で「AD後藤」役を務めたことなどで知られる、女優の吉良彩花が4日までにインスタグラムを更新。芸名を「楠彩花」に改名して活動再開することを報告した。吉良は「楠彩花」名義で新設されたアカウントで「2024年1月より体調不良のため活動を休止しておりましたが、現在は体調も回復し、芸能活動を再開できる運びとなりました」と報告。「関係者の方々、応援してくださってい