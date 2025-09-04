【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの最上もがが3日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つ写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】最上もが、美ウエスト大胆披露◆最上もが、ほっそり美ウエスト披露最上はアパレルブランドと自身のコラボアイテムを着用した写真を公開。クロップド丈のトップスにメッシュのパーカーを羽織ったショットでは、ほっそりとした美しいウエストを見せている。この投稿に、ファンからは「