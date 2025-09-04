モデル、タレント、マージャンプロなど、マルチに活躍する“役満ボディー”こと岡田紗佳（31）が3日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。ドMと明かした。番組では「エゴサーチクイズ」という企画を行った。エゴサーチしたネットの声が穴抜きになったクイズが出題され、岡田、森、?お騒がせ芸人?のさらば青春の光の東ブクロが答えた。出題された岡田に関する書き込みは「岡田紗佳、実は顔も体型も俺の理想の人。