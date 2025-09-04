ジェイソン・ステイサム主演『ビーキーパー』続編『ビーキーパー2（The Beekeeper 2）』に、ジェレミー・アイアンズが続投することがわかった。米が伝えた。 アイアンズは元CIA長官で、主人公アダム・クレイが打倒に燃えた悪徳企業「ダンフォース・エンタープライズ」の警備主任ウォレス・ウエストワイルドを演じた。 『ビーキーパー』はアメリカの片