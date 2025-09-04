Android端末で流している音楽・音声を複数のイヤホンやヘッドホンに対して配信して共有できる「LE Audio Auracast」のサポート範囲拡大が発表されました。LE Audio Auracast support expands to more Android deviceshttps://blog.google/products/android/le-audio-auracast-support/Auracastを使用すると、1つのAndroid端末とペアリングした複数のイヤホンやヘッドホンを用いて、同時に同じ音楽・音声を共有することが可能です。