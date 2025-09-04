「彼氏候補としてはよくても、結婚相手には…」という話はよく聞くもの。では、女子が「将来のパートナーとしてＯＫかどうか」判断するために知っておきたいことはなんでしょうか。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に、「結婚相手に合格な男子かどうか、女子が密かにチェックするポイント９パターン」を紹介します。【１】過去の結婚歴や子供の有無を秘密にしていないか「経歴詐称度」「これがわかったら、不信感が大