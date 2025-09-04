日本テレビ系バラエティー「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（水曜・後１１時５９分）が３日深夜に放送され、活動休止中のタレント・フワちゃんの名前がスタジオで連呼されるシーンがあった。この日は「業界の重鎮」であるテレビプロデューサーの佐久間宣行氏をゲストに迎え、長寿番組にするべくコンサルを要請。番組のラストで、ニホンザルのリュウ（声の主は「ロバート」秋山竜次）が「ほんとに率直に、パッとき