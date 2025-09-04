俳優の赤楚衛二が４日までに自身のＳＮＳを更新。海外のファッション誌でのグラビアショットをシェアした。インスタグラムに「＃ｄａｚｅｄｋｏｒｅａ」と韓国のファッション誌の名前をハッシュタグで記載。夜の街中で目の下まで伸びた前髪を下ろし、ダークなブルーグレーのトレンチコートをまとったアップや全身ショットを添えた。この投稿には「素敵すぎてため息が出ます」「かっこよすぎてめまい」「日本とはまた違う素敵