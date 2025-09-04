【ゼロ 1st Ver.】 2026年2月 発売予定 価格：8,580円 コトブキヤは、プラモデル「ゼロ 1st Ver.」を2026年2月に発売する。価格は8,580円。 本商品はアクションゲーム「ロックマンX」に登場したイレギュラーハンター「ゼロ」を1/12スケールプラモデル化したもの。「ロックマンX」で初登場した際の姿を再現している。 フェイスパーツは3種