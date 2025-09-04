丸亀警察署 獣医師でないのに診療行為を行ったとして、香川県丸亀市山北町の会社役員の女（60）が4日、獣医師法違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、女は獣医師でないのに2024年８月８日、経営するペットショップで犬1匹に分娩誘発剤を注射し、飼育動物の診療業務を行った疑いです。 2024年6月、「違反をしているペットショップがある」と情報提供があり、警察が捜査していました。 警察の調べに対して女