この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第2話をごらんください。 近所に友達がいないことを悩んでいるはるか。地元の学生時代の友達りさから、突然電話がかかってきます。「夫の転勤が決まり家族で引っ越すことになったんだけど、その引っ越し先はなんとはるかの住ん