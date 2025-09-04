横浜藤沢線 田谷小雀地区と「栄IC・JCT（仮称）」の工事状況。 都市計画道路「横浜藤沢線」の全体像 横浜藤沢線の全体図。 「横浜藤沢線」は横浜市南部の環状2号線（港南区丸山台一丁目）を起点に、鎌倉市を経て藤沢市の国道134号（鵠沼海岸一丁目）までをむすぶ都市計画道路。延長は約14.3kmとなり、6車線または4車線で計画されている。しかし、1957年に都市計画決定されたものの、完成したのは起点側の港南区丸山台一丁目&#